Sinop'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sinop'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

01.08.2022 22:24
Sinop'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

?????? Sinop'ta, kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

?????? Sinop'ta, kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Muhsin Tekcan'ın kullandığı 57 DN 758 plakalı otomobil, Boyabat ilçesi Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki arazide bulunan konteynere çarptı.

Kazada, sürücü ile Melek Ayşe Topaloğlu (41) ve Mükremin Sarıca (29) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Boyabat, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sinop'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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