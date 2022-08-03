- Şırnak'ta mühimmat deposundaki patlama kamerada: 2 yaralı
ŞIRNAK - Şırnak'ta Çakır Söğüt Jandarma Tugay Komutanlığında mühimmat deposunda sayım sırasında patlama meydana geldi. Patlamada iki asker hafif yararlanırken, çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgilere göre, Çakır Söğüt Jandarma Tugay Komutanlığında mühimmat deposunda sayım, bakım ve kontrol sırasında patlama meydana geldi. Patlamada iki asker hafif yararlanırken, çıkan yangın kontrol altına alındı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Şırnak'ta mühimmat deposundaki patlama kamerada: 2 yaralı - Son Dakika