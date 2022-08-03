Alınan bilgilere göre, Çakır Söğüt Jandarma Tugay Komutanlığında mühimmat deposunda sayım, bakım ve kontrol sırasında patlama meydana geldi. Patlamada iki asker hafif yararlanırken, çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA

Şırnak, Söğüt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şırnak'ta mühimmat deposundaki patlama kamerada: 2 yaralı - Son Dakika

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