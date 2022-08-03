Şırnak'ta mühimmat deposundaki patlama kamerada: 2 yaralı - Son Dakika
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Şırnak'ta mühimmat deposundaki patlama kamerada: 2 yaralı

03.08.2022 18:56

- Şırnak'ta mühimmat deposundaki patlama kamerada: 2 yaralı Şırnak'ta Çakır Söğüt Jandarma Tugay Komutanlığında mühimmat deposunda sayım sırasında patlama meydana geldi.

- Şırnak'ta mühimmat deposundaki patlama kamerada: 2 yaralı

ŞIRNAK - Şırnak'ta Çakır Söğüt Jandarma Tugay Komutanlığında mühimmat deposunda sayım sırasında patlama meydana geldi. Patlamada iki asker hafif yararlanırken, çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgilere göre, Çakır Söğüt Jandarma Tugay Komutanlığında mühimmat deposunda sayım, bakım ve kontrol sırasında patlama meydana geldi. Patlamada iki asker hafif yararlanırken, çıkan yangın kontrol altına alındı.

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Kaynak: İHA

Şırnak, Söğüt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta mühimmat deposundaki patlama kamerada: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta mühimmat deposundaki patlama kamerada: 2 yaralı - Son Dakika
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