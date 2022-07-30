"Ne olur kapıyı aç Elif ben geldim" diye yalvardı ama çağrısı sonuçsuz kaldı

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde sulama kanalının olduğu alanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otomobil içerisinden inen kimliği belirlenemeyen 2 kişi, arkadaşlarıyla birlikte oturan Sadık A.'ya doğru defalarca ateş açtı. Tekrardan arabaya binen şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Karnından yaralanan Sadık A., kanlar içerisinde yere yığıldı. Sadık A.'ın arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kaynak: İHA

Akıncılar, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sulama kanalının kenarında otururken silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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