Suriye'de 2 akaryakıt tankeri çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Suriye'de 2 akaryakıt tankeri çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

02.08.2022 01:15

- Suriye'de 2 akaryakıt tankeri çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Suriye'de 2 akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

- Suriye'de 2 akaryakıt tankeri çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

HALEP - Suriye'de 2 akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Suriye'de Humus- Tartus karayolu üzerindeki Arzouna Köprüsü'nde 2 akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu büyük bir patlama meydana geldi. Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlama nedeniyle maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, ulaşımda aksamaların yaşandığı ifade edildi.

İtfaiye ve Sivil Savunma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği, yaralıların ise Tartus şehrindeki Al- Basel Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedildi.

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Kaynak: İHA

Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de 2 akaryakıt tankeri çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suriye'de 2 akaryakıt tankeri çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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