Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'nin eşi Hanife Kirişci Çubuklu kadınlarla turşu kurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'nin eşi Hanife Kirişci Çubuklu kadınlarla turşu kurdu

04.08.2022 12:11

??????? Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin eşi Hanife Kirişci, Ankara'nın Çubuk ilçesinde turşu kurma etkinliğine katıldı.

??????? Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin eşi Hanife Kirişci, Ankara'nın Çubuk ilçesinde turşu kurma etkinliğine katıldı.

Beraberinde bir grup milletvekili eşleriyle Çubuk Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret eden Hanife Kirişci, kadınlarla sohbet etti, tarladan toplanan salatalık, biber ve domateslerden turşu kurdu.

Evde turşuları kendinin kurduğunu söyleyen Kirişci, çocukluğundan bu yana turşu yaptığını anlattı.

Çubuk turşusu içine katılanların farklı olduğunu kaydeden Kirişci, "Biz defne yapağı, dereotu ve karabiber koymuyorduk. Bunlar haricinde diğerleri aynı. Bakalım bu sefer kurduğumuz turşu nasıl olacak. Tabii burada bir de sevgimizi kattık turşularımıza." dedi.

Çubuklu kadınlar da ev yapımı üzüm sirkesi ve kaya tuzu kullanılmasının turşunun püf noktalarından olduğunu ve dereotu ile defneyaprağı kullanılmasının önemine işaret etti.

Daha sonra yöresel ürünlerinin tanıtıldığı stantları gezen Kirişci ve beraberindekiler ilçeye özgü yemekleri tattı.

Ziyaretlerinde Kirişci'ye, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş'in eşi Afife Keleş eşlik etti.

Çubuk'ta çıkarılan agat taşından yapılmış ürünleri de inceleyen Kirişci'ye Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarafından ilçedeki coğrafi işaretli ürünler ve Çubuk agat taşı hakkında bilgi verildi.

Misafirlere ilçedeki kadınlar tarafından üretilen el işlerinden oluşan çeşitli hediyeler verilirken Başkan Demirbaş da Kirişci ve beraberindekileri 8-11 Eylül 2022'de düzenlenecek Uluslararası Çubuk Tuşu ve Kültür Festivali'ne davet etti.

YORUMLAR
500
Buzağı desteklemesindeki üreme parametrelerine ilişkin süre güncellendi Buzağı desteklemesindeki üreme parametrelerine ilişkin süre güncellendi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AA Editör Masası'na konuk oldu: (4) Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AA Editör Masası'na konuk oldu: (4) Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3) Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)
Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Milletvekili, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'nin eşi Hanife Kirişci Çubuklu kadınlarla turşu kurdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:00 Fenerbahçe yeni hedefini belirledi! Gündemde Maxi Gomez transferi var
16:40 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı kazanırsa sıra diğer komşulara gelebilir
16:29 Üniversite öğrencileri roket tasarladı: SİHA ve İHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyoruz
16:32 "Kızıma uyuşturucu satacaktı" iddiasıyla döverek polise teslim etmişti! Genç kadın kızı değil, sevgilisi çıktı
16:28 Güzel oyuncu Burcu Kara ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor
16:17 Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu
16:12 Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kariyerine Avrupa'da devam edecek
15:54 Terör ve Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Milli Muharip Uçağı gördüm, dizlerimin bağı çözüldü
15:53 Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı
15:51 Yediiklim Yayınevi sahibi kameralar karşısında açıklama yaptı: ÖSYM soruları özensiz hazırlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 18:14:46. #1.11#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'nin eşi Hanife Kirişci Çubuklu kadınlarla turşu kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement