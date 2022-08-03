Taşla eşinin kafasına vurarak yaraladıKoca şiddetine maruz kalan kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Taşla eşinin kafasına vurarak yaraladıKoca şiddetine maruz kalan kadın hastaneye kaldırıldı

03.08.2022 18:04

- Taşla eşinin kafasına vurarak yaraladı Koca şiddetine maruz kalan kadın hastaneye kaldırıldı Adıyaman'da, kocası tarafından sokak ortasında kafasına taşla vurulup darp edilen kadın, hastaneye kaldırıldı.

- Taşla eşinin kafasına vurarak yaraladı

Koca şiddetine maruz kalan kadın hastaneye kaldırıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, kocası tarafından sokak ortasında kafasına taşla vurulup darp edilen kadın, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi Hastane Kavşağı yakınlarında G.K., isimli kadın, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı kocası tarafından darp edildi. Kafasına aldığı taş darbesi sonrası yaralanan ve yere yığılan kadın için sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan G.K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. G.K'nın yakınları, G.K'nın sürekli eşi tarafından şiddete maruz kaldığı ise belirtildi. Öte yandan eşine şiddet uygulayarak yaralayan ve daha sonra olay yerinden kaçan kocanın yakalanması için ise polis ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taşla eşinin kafasına vurarak yaraladıKoca şiddetine maruz kalan kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taşla eşinin kafasına vurarak yaraladıKoca şiddetine maruz kalan kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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