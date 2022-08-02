Uzmanlardan sıcak hava uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Uzmanlardan sıcak hava uyarısı

02.08.2022 11:47

- Uzmanlardan sıcak hava uyarısı Şanlıurfa sıcakları komaya ya da ölüme neden olabilir Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da termometrelerin 46 derecenin üstüne çıkmasının ardından uzmanlardan sıcak hava uyarısı geldi.

- Uzmanlardan sıcak hava uyarısı

Şanlıurfa sıcakları komaya ya da ölüme neden olabilir

ŞANLIURFA - Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da termometrelerin 46 derecenin üstüne çıkmasının ardından uzmanlardan sıcak hava uyarısı geldi. Artan kavurucu sıcaklara karşı uyarıda bulunan Doç. Dr. Şerif Kurtuluş, sıcakların kronik hastalığı olanlarda ve yaşlılarda tehlikeli durumlara neden olabileceğini, komaya yada ölüme kadar götürebileceğini belirtti.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da termometreler 46 derecenin üstünde göstermeye başladı. Vatandaşların serinlemek için çeşitli yollar denediği Şanlıurfa'da uzmanlar kavurucu sıcaklara karşı uyarılarda bulundu. Harran Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şerif Kurtuluş, "Normal bir kişide sıcaklığın etkisini hissediyoruz doğru ama kronik hastalığı olanlarda, yaşlılarda bu tehlikeli bir hal alabiliyor. Komaya kadar yada ölüme kadar gidebiliyor. O yüzden onların olabildiğince korunaklı alanlarda kalmalarını istiyoruz. Dışarı çıkmak zorunda kaldıklarında ve sorun yaşadıkların hemen kendilerine gerekli takviyeleri yapmaları, buna rağmen bir iyileşme yoksa hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmaları önem arz ediyor. Özellikle yaşlı, bebek ve çocukların sıvı kaybı yaşadıklarında hipertermi dediğimiz sıcaklık artışından çok daha hızlı ve kötü etkilendiğini belirtmek istiyorum" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da KPSS'ya geç kalanlar salona alınmadı Şanlıurfa'da KPSS'ya geç kalanlar salona alınmadı
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzmanlardan sıcak hava uyarısı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:20 Caner Özyurtlu'nun Fatih Altaylı'ya verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu
12:03 İngiltere Premier Lig'de 'hakem' devrimi! VAR konuşmaları paylaşılacak
11:58 Çemişgezek'te dev yılanların savaşı! Birbirlerini yemeye çalıştılar
11:54 Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! 64 sezonda sadece 6 takım şampiyon olabildi
11:36 Türkiye tarihinin en uzun soyadı duyanları şaşkına çeviriyor
11:28 Emre Akbaba'nın performansı Galatasaray yönetimi rahatlattı
11:25 İstanbul'da "Sen benim abimi bitirdin" cinayeti! 19 yaşındaki genç uyuşturucu tartışması sonrası başından vuruldu
11:18 Şifa kaynağı kenger sakızının fiyatı altını yakaladı! 1000 liraya satılıyor
11:14 CHP lideri Kılıçdaroğlu, yüzde 4.4 oy aldığı Erzurum'a 120 milletvekiliyle beraber gitti
11:09 Mete Yarar, ısrarla ev adresini soran anketçi Murat Gezici'ye patladı: Ne yapacaksın benim adresimi, niye soruyorsun?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 12:51:02. #1.13#
SON DAKİKA: Uzmanlardan sıcak hava uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement