8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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8 düzensiz göçmen yakalandı

22.07.2022 13:34

Operasyonun yapıldığı eve baskın anı Yakalanan göçmenler Göçmenlerin araca bindirilmesi Van'da 8 düzensiz göçmen yakalandı Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2'si kadın 3 İranlı şüpheli gözaltına alındı VAN - İpekyolu ilçesinde bir apartmanda, yurda yasa dışı yollarla...

Operasyonun yapıldığı eve baskın anı

Yakalanan göçmenler

Göçmenlerin araca bindirilmesi Van'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2'si kadın 3 İranlı şüpheli gözaltına alındı

VAN - İpekyolu ilçesinde bir apartmanda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı, 2'si kadın 3 İranlı şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile özel harekat ekipleri, ihbar üzerine, Bahçıvan Mahallesi'ndeki apartmana operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 8 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2'si kadın 3 İranlı şüpheli gözaltına alındı.

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Van'da 8 düzensiz göçmen yakalandı Van'da 8 düzensiz göçmen yakalandı İzmir açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı, 67 göçmen kurtarıldı İzmir açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı, 67 göçmen kurtarıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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