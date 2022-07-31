- Yangın emniyet şeritleri binlerce hektar alanı kül olmaktan kurtarıyor

Geçtiğimiz günlerde Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını sonrası yangın emniyet yol ve şeritlerinin önemi bir kez daha ortaya çıktı

Yangını kontrol alma noktasında önemli rol oynayan yol ve şeritler sayesinde binlerce hektar alan kül olmaktan kurtarıldı

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Akhisar İşletmesinde Çağlak Orman İşletme Şefi Orman Mühendisi Esma Baykara:

"Yangın emniyet yolu müdahalemizi oldukça kolaylaştırdı. Personelimizin de gayretiyle bu cephemizi kontrol altına aldık"

MANİSA - Geçtiğimiz günlerde Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını sonrası yangın emniyet yol ve şeritlerinin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Yangını kontrol alma noktasında önemli rol oynayan yol ve şeritler ile Orman Genel Müdürlüğü personelinin yoğun gayretleri sayesinde binlerce hektar alan kül olmaktan kurtarıldı.

Yaz aylarının başlaması sonucu yaşanan yüksek sıcaklıklara kuvvetli rüzgarların da etkisi eklenince orman yangını riskinin arttığı bölgelerde Orman Genel Müdürlüğüne bağlı personellerin yoğun çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Orman yangınlarıyla mücadelede hava ve yer ekiplerinin müdahalesi kadar orman yangın emniyet yol ve şeritleri de büyük önem taşıyor. 24 Temmuz tarihinde Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasında önemli bir rol oynayan orman emniyet yol ve şeritleri ile Orman Genel Müdürlüğü personelinin üstün çabaları sayesinde yangının blok ormanlara ve yerleşim yerlerine daha fazla zarar vermeden kontrol altına alınmasını sağladı. Yangının en can alıcı noktalarından biri olan ve yangının kontrol altına alındığı yangın emniyet yolunda İhlas Haber Ajansına açıklamalarda bulunan İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Akhisar İşletmesinde Çağlak Orman İşletme Şefi Orman Mühendisi Esma Baykara, yangın emniyet yol ve şeritlerinin hem müdahaleyi kolaylaştırdığına hem de zor şartlar altında müdahalelerde bulunan personele nefes aldırdığını söyledi.

"Müdahalemizi kolaylaştırdı"

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Akhisar İşletmesinde Çağlak Orman İşletme Şefi Orman Mühendisi Esma Baykara, "24 Temmuz tarihinde Akhisar ilçesinde çıkan orman yangının en önemli cephelerinden biriyiz. Burayı önemli kılan etken, devamında blok ormanlarımızın ve kırsal köylerimizin bulunması. Üzerinde bulunduğumuz yangın emniyet yolu müdahalemizi oldukça kolaylaştırdı. Personelimizin de gayretiyle bu cephemizi kontrol altına aldık." dedi.

"Yol kenarlarına yangına dayanıklı türler dikiliyor"

Yangın emniyet yolu ve şeritleri hakkında teknik bilgiler veren Baykara şunları söyledi: "Yangın emniyet yolu ve şeritleri yangın çıkmadan önce doğal ve yapay engellerden yararlanılarak yapılan ve genelde üzerinde yanıcı madde bulunmayan çıplak yollarımızdır. Genişlikleri 6 ila 15 metre arasında değişmektedir. Tesis edilirken de şerit kenarına yangına dayanaklı türler yani selvi gibi yanması güç ağaç türleri tercih edilir. Orman yangınlarında hassas bölgelerde hem yangına kolayca müdahale edebilmek için hem de normal şartlar altında cereyan eden orman yangınının daha fazla büyümesini engellemek için Orman Genel Müdürlüğü yangın emniyet yol ve şeritlerini planlamaktadır. Yangın emniyet yol ve şeritleri her sene risk yönetimi çerçevesinde yangın sezonu öncesinde yanıcı maddelerden arındırılır ve mineral toprak ortaya çıkarılarak yangının yayılmaması amaçlanır. Bu yol ve şeritler yangının büyümemesi için savunma hattımızdır öncelikle. Sırtlarda yapılır genelde, hava akımının hızının da azalması nedeniyle bu tesisler yangına müdahale için en uygun savunma yerleridir. Bir diğer amacı ise mekanik engel oluşturmasıdır. Yangın üçgeninin bir diğer ayağı da yanıcı maddedir. Bu yol ve şeritler yanıcı maddelerden arındırdığı için yangın için mekanik engel oluşturur. Son olarak amaçlarından biri de ulaşımdır. Yangın anında en önemli hususlardan biri de zamanında müdahaledir. Hava araçlarıyla müdahalede sorun asgari düzeye inse de yer ekiplerinin yangına müdahale etmesi gerekmektedir. Bu ekiplerin sahaya ulaşmasında ve yangına müdahalesinde orman yollarının yanı sıra şeritlerinden de büyük ölçüde faydalanmaktayız ve müdahale daha kısa sürede gerçekleşmektedir."

"Şeritler bugünler düşünülerek yapılmış"

Yanan alanın 1996 yılında ağaçlandırılan bir bölge olduğuna dikkat çeken Baykara açıklamasını şöyle tamamladı: "Bulunduğumuz alan 1996 yılında hayata geçirilen bir ağaçlandırma sahasıdır. Burada şeritler tesis edilirken bugünler düşünülmüştür. Yıllar sonra ortaya çıkan orman yangınları sırasında zor şartlar altında mücadele eden ama gerçekten zor şartlar altında mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü personeline yangın anında bir nefes aldırmıştır. Bu da ülkemizin en köklü kuruluşlarından biri olan Orman Genel Müdürlüğünün deneyimi ve öngörüsünün örneklerinden sadece biridir. Vatandaşlarımızın uyarılarımızı dikkate almasını, ormanlık alan ve çevresinde ateş kullanırken daha dikkatli olmalarını, gördükleri en ufak dumanı bile 177 ve 112 ihbar hatlarını arayarak bizlere bildirmelerini rica ediyorum.