Yürüyüş yapan çocuklar ceset buldu - Son Dakika
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Yürüyüş yapan çocuklar ceset buldu

02.08.2022 13:31

- Yürüyüş yapan çocuklar ceset buldu Kayseri'de bir kişi kendini ağaca asarak yaşamına son verdi Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dağlık alanda yürüyüş yapan çocuklar, ceset buldu.

- Yürüyüş yapan çocuklar ceset buldu

Kayseri'de bir kişi kendini ağaca asarak yaşamına son verdi

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dağlık alanda yürüyüş yapan çocuklar, ceset buldu. Yapılan incelemede 33 yaşındaki şahsın kendini ağaca asarak yaşamına son verdiği tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi'nde bulunan Beştepe Mesire Alanının ağaçlık alanında yürüyüş yapan çocuklar, ağaca asılı kişi gördü. Korkarak durumu haber ettikleri ailelerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından yapılan incelemede ise cenazenin Erhan Tarun'a ait olduğu tespit edildi. Şahsın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yürüyüş yapan çocuklar ceset buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yürüyüş yapan çocuklar ceset buldu - Son Dakika
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