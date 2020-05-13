0-14 yaş aralığındaki çocukların sokak izni sona erdi - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde haklarında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş arası çocukların 4 saatlik sokak izni sona erdi.



Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve korona virüs tedbirleri çerçevesinde haklarında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı çocuklar için belirli günlerde kısıtlamanın 4 saatliğine kaldırılacağı açıklanmıştı. 10 Mayıs Pazar günü saat 11.00-15.00 saatleri arasında 4 saatliğine dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşların ardından 0-14 yaş arası çocukları kapsayan 4 saatlik sokağa çıkma izni de bugün saat 15.00 itibarıyla sona erdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrasında gün sayan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar saat 11.00'da dışarı çıkarak park ve bahçelerde doyasıya oyun oynadı. Yaklaşık 40 gündür haklarında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar birlikte oyun oynamanın yanı sıra arkadaşlarıyla görüşmenin de mutluluğunu yaşadı. Bu kapsamda parklar ve bahçeler uzun süre sonra ilk defa bu kadar doluluk oranına ulaştı. Kendileri için verilen 4 saatlik sokağa çıkma izninde maskelerini takıp sokağa çıkan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 15.00 itibariyle evlerine dönerken, park ve bahçeler yine sessizliğe büründü.



Öte yandan, 15 Mayıs Cuma günü ise yine maske takmak, sosyal mesafe kurallarına uymak şartıyla 15-20 yaş arası gençler de saat 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. - ANKARA