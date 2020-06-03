0-18 yaş grubu için sokağa çıkma izni başladı - Son Dakika

0-18 yaş grubu için sokağa çıkma izni başladı

0-18 yaş arasındaki kişilerin sokağa çıkma izni, saat 14.00 itibarıyla başladı.

0-18 yaş arasındaki kişilerin sokağa çıkma izni, saat 14.00 itibarıyla başladı. Gençlerin izni saat 20.00'de son bulacak. 20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulaması, 18 yaşa indirildi. Ayrıca uygulanan ikili sisteme son verilerek, 0-18 yaş grubu için tek uygulama belirlendi. Bu kapsamda 0-18 yaş grubunun tamamının Çarşamba ve Cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmesine karar verildi. Yapılan yeni düzenlemenin ardından 0-18 yaş arasındaki gençler, bugün saat 14.00 itibarıyla sokağa çıkabilecek. 0-18 yaş grubunun izni, saat 20.00'de sona erecek. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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