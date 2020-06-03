0-18 yaş grubu sokakta - Son Dakika

0-18 yaş grubu sokakta

0-18 yaş grubu sokakta 0-18 yaş arasındaki kişilerin sokağa çıkma izni, saat 14.00 itibarıyla başladı.

0-18 yaş grubu sokakta

ANKARA - 0-18 yaş arasındaki kişilerin sokağa çıkma izni, saat 14.00 itibarıyla başladı. Ankara'da da izni değerlendiren çocuklar ve gençler, diğer izin günlerindeki gibi parklara akın etti. Hava alan çocuklar, oyun parklarında oynadı ve yürüyüş yaptı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma uygulamasına ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı. Bu kapsamda 20 yaş ve altına ilişkin sokağa çıkma uygulaması, 18 yaşa indirildi. Ayrıca uygulanan ikili sisteme son verilerek, 0-18 yaş grubu için tek gün belirlendi. 0-18 yaş grubu kişilerin tamamının Çarşamba ve Cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmesine karar verildi. Bu düzenleme ile çocukların dışarıda kalabilecekleri süre de uzatılmış oldu.

Düzenlemenin ardından 0-18 yaş arasındaki kişiler bugün saat 14.00 itibarıyla sokağa çıktı. Ankara'da söz konusu izini değerlendiren çocuklar ve gençler, diğer izin günlerindeki gibi parklara akın etti. Yoğunluğun olduğu parklardan biri de Çankaya ilçesindeki Kuğulu Park'tı. Kuğulu Park'a gelen 18 yaş ve altındakiler oyun parkında oynadı ve yürüyüş yaptı.

"Çarşamba ve Cuma'yı iple çekiyorlar"

Çocuklarını parka getiren Ebru Özel, "Mutluyuz. Çok sıkıldılar. Her gün televizyon başında EBA'yı takip ediyorlar, ödevlerini yapıyorlar. Çarşamba ve Cuma'yı iple çekiyorlar. Sürenin uzadığına da çok sevindik, mutlu olduk. Çocukları aldık parka geldik, çocuklar doyasıya oynuyorlar" dedi.

Annesi ile parka gelen Mert Özel ise, "Bu izin için gerçekten çok mutluyuz. Etrafa baktığımızda da çocuklar gerçekten çok sevinçli" dedi. Dışarı çıkma süresinin uzamasının çok güzel olduğunu da söyleyen Özel, "Yürüyüş yapacağız kardeşimle beraber" ifadelerini kullandı. Kardeşiyle parkta oynayan Melisa Özel de, "Çok sevinçliyiz, oynuyoruz" şeklinde konuştu.

Annesi ile parka gelen Polat Ufuk Koç dışarı çıkmasına ilişkin olarak, "Çok güzel bir sevinç, çok güzel bir duygu. Kardeşimle geldik. Gezdik, eğlendik" dedi.

"Çarşamba akşamları daha rahat uyuyorlar"

Çocuğunu parka getiren Gülden Uğurlu ise, "Bir hafta boyunca bekliyorlar merakla. Sıkılıyorlar evde tabii, enerjilerini atamıyorlar, dolayısıyla burada olmak çok hoşlarına gidiyor. Kalabalıktan biraz çekiniyoruz ama yine de kısa bir süre de olsa en azından daha aktif ve hareketli oluyorlar, enerjilerini atıyorlar. Çarşamba akşamları daha rahat uyuyorlar mesela, yoruluyorlar" dedi.

İzin saatlerinin uzamasını da değerlendiren Uğurlu, "Saatlerin uzamasının ötesinde, biraz öğleden sonraya kayması iyi oldu. Geçen haftalarda mecburiyetten çıkarıyorduk ama tam güneş tepedeyken biraz zor oluyordu açıkçası. Saat 12.00 gibi çıkmış oluyorlardı, bu saat aralığı daha iyi oldu" dedi. Uğurlu, "İnşallah kısa sürede, istedikleri kadar dışarı çıkabilecekleri günlere geliriz" ifadelerini kullandı.

0-18 yaş grubunu kapsayan sokağa çıkma uygulaması, saat 20.00'de sona erecek.

0-18 yaş grubu sokakta

Koronavirüs, Ankara, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 05:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 0-18 yaş grubu sokakta - Son Dakika

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