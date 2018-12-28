0-2 Yaş Bebeklerde Güvenli Bağlanma - Canlı Yayın | İki Anne Bir Mutfak
39 dakika önce
Doğumdan itibaren bebeği bakan yetişkin nasıl güvenli bağlanma sağlar?
Doğumdan itibaren bebeği bakan yetişkin nasıl güvenli bağlanma sağlar? Çalışan anne olmak, emzirememek, beraber uyumak, uyumamak, uyku eğitimi vermek vermemek, nedir güvenli bağlanmayı asıl sağlayan faktörler? Prof.Dr.Aylin İlden Koçkar çok net ve bilgilendirici şekilde anlatıyor. Prof.Dr.Aylin İlden Koçkar ile yaptığımız Akran Zorbalığı videomuz için de tıklayabilirsiniz: https://www.youtube.com/edit'o=U&vide...
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:08 Kaynak: Youtube
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