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0-5 yaş arası çocukların gelişimine yapay zeka desteği - Son Dakika

0-5 yaş arası çocukların gelişimine yapay zeka desteği

04.08.2021 12:16
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Dijital teknolojilerin kullanım alanlarına her geçen gün yenileri ekleniyor.

Dijital teknolojilerin kullanım alanlarına her geçen gün yenileri ekleniyor. Son olarak erken çocukluk gelişimi, bakımı ve eğitiminin yaygınlaştırılması için yapay zeka destekli dijital ebeveyn asistanı geliştirildi. Alegori Eğitim Teknolojileri tarafından geliştirilen Mia adlı dijital asistan, etkinlik öneri sistemiyle kaliteli erken çocukluk dönemini her çocuk ve ebeveyn için mümkün hale getirmeyi amaçlıyor.

Doğumdan itibaren başlayan erken çocukluk dönemi, çocukların uzun vadeli gelişim ve sağlığının doğru temeller üstünde gelişmesi için büyük önem taşıyor. Kaliteli bir erken çocukluğun her çocuk için mümkün olması, UNESCO'nun da 2030 yılına dair öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Diğer tüm küresel hedefler gibi, dünya çapında bu alana ilişkin çalışmalar sürerken, Türkiye'den de önemli bir hamle geldi. Yerli eğitim teknolojileri şirketi Alegori, Dijital Ebeveyn Asistanı Mia4Kids'i hayata geçirdiğini duyurdu.

"ÇOCUKLARIN ZEKA GELİŞİMİNDE İLK 5 YIL ÇOK ÖNEMLİ"

Alegori Eğitim Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Ecem Tezel Aldanmaz, "Araştırmalar, çocukların zekalarının yüzde 90'ının ilk 5 yılda geliştiğini gösteriyor. Howard Gardner tarafından geliştirilen Çoklu Zeka Kuramında da vurgulandığı gibi her çocuk zekidir ve sözel, görsel, kinestetik, içsel, müzik, doğa, mantıksal, sayısal olmak üzere 8 zeka alanına sahiptir. Dogˆru eğitimle her bir alanı iyi bir yeterlilik seviyesine getirmek mümkün. Tam da bu noktada devreye giren Mia, yapay zeka ve veri bilimi temelli günlük oyun önerileriyle çocukların çoklu zeka gelişimine destek oluyor" dedi.

YENİ NESİL DİJİTAL ASİSTAN MİA, HER ADIMDA EBEVEYNLERİN YANINDA

0-5 yaş arasındaki çocukların vakitlerinin önemli bir kısmını evde bir yetişkinle geçirdiğine ve bu sürenin pandemiyle daha da arttığına dikkat çeken Ecem Tezel Aldanmaz, "Aile bireyi olsun olmasın, çocukların bakımını üstlenen yetişkinler genellikle gelişimine katkı sağlayacak eğitsel içerik ve etkinliklere tam olarak sahip değiller. Eğitim sektöründeki 10 yılı aşkın deneyimimizi teknolojiyle buluşturarak, bu soruna bütüncül bir çözüm getirmek üzere yola çıktık ve Dijital Ebeveyn Asistanı Mia4Kids'i geliştirdik. Mia4Kids, çocukların beyinsel gelişiminin takip edilmesi ve desteklenmesine yönelik yapay zeka ve veri bilimine dayalı etkinlik öneri sistemiyle ebeveynlerin her adımında yanında olan yeni nesil bir dijital asistan" diye konuştu.

2 BİNDEN FAZLA EĞİTSEL İÇERİK İÇİNDEN ÇOCUĞUNUZA UYGUN OLANI ÖNERİYOR

Dijital asistan Mia'nın çalışma prensibine de değinen Ecem Tezel Aldanmaz, "Mia, 2 binden fazla eğitsel oyun/etkinlik içerisinden takip edilen çocuğa özgü günlük oyun ve etkinlikler öneriyor. Bunun yanı sıra, her hafta sonunda yine çocuğa özgü 8 zeka alanı bazında gelişim ve psikolog raporlarını ebeveyne iletiyor. Ek olarak, bakıcılarına Mia4Kids etkinliklerini yaptırmakta zorlanan, eğitimli bakıcı sorunu yaşayan çalışan ebeveynlerimizden gelen talep üzerine web sitemizle de destek veriyoruz. Ebeveynlerimiz; "İlk Yardım", "Çocuklukta Sınır Koyma", "Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi" "Çocuk ve Oyun" gibi 14 başlıktan oluşan pedagog ve psikologlarımızın hazırladığı "Mia Çocuk Gelişimi" eğitimini tamamlayan sertifikalı oyun abi ve ablalarına ulaşabiliyor. Amacımız, ülkemizde kaliteli erken çocukluk gelişimini destekleyerek ekonomik olarak üretken ve kültürel olarak zengin bir toplum inşa edebilmek" ifadelerini kullandı.


0-5 yaş arası çocukların gelişimine yapay zeka desteği
0-5 yaş arası çocukların gelişimine yapay zeka desteği

Yapay Zeka, Türkiye, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 0-5 yaş arası çocukların gelişimine yapay zeka desteği - Son Dakika


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