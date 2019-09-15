0-6 yaş grubu çocukların gelişim seviyeleri ölçülüyor

Mersin'de 0-6 yaş grubu çocuğu olan ebeveynler, Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Gelişim Tarama Envanteri Projesi çerçevesinde uygulanan Gelişim Tarama Testi'ni yaptırmaya davet edildi.

Merkez Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi Kliniği ve Aile Danışma Birimi'nde uygulanan proje çerçevesinde, belediye bünyesinde hizmet veren Uzman Psikolog Yücel Şavklı, Gelişim Tarama Testi ile 0-6 yaş grubu çocukların gelişim düzeylerini tespit ediyor. Elde edilen veriler doğrultusunda gelişim düzeyi normalden farklı olan çocukların yaşıtlarının seviyesine gelmesi noktasında adımlar atılıyor. Şavklı, 0-6 yaş grubu çocukların gelişim durumundan şüphe duyan ebeveynleri, Gelişim Tarama Testi yaptırmaya davet ederek, Bu araç, çocukların dil, bilişsel becerileri, ince motor ve kaba motor becerileri, sosyal beceri ve öz bakım becerileri hakkında bize detaylı alt test boyutunda bilgiler sunmaktadır dedi.

Programın işleyişinden de söz eden Şavklı, Öncelikle çocuğa bakım veren kişi veya kişilerle bir ön görüşme yapıyoruz. Bu ön görüşmedeki amacımız çocuk ve aile hakkında derinlemesine bilgi edinmek. Tabii bu ön görüşmenin beraberinde aynı seans içerisinde çocuğa AGTE Testi uygulamasını yapıyoruz. Elde edilen veriler doğrultusunda bir rapor hazırlanıyor. Testin raporunu inceleyip değerlendirdikten sonra, çocukta herhangi bir gelişimsel gerilik sözkonusuysa bununla ilgili gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz diye konuştu.