0 Yılını Karnabahar Üretimine Adamış Çinli Bir Uzman - Son Dakika

TİANJİN, 21 Nisan (Xinhua) -- 61 yaşındaki Sun Deling, Çin'in Ulusal Toptan Sebze Endüstrisi Teknoloji Sistemi ile çalışan bir karnabahar yetiştirme uzmanı. Sun, 1985 yılında yüksek lisansını tamamladıktan sonra Tianjin Ziraat Bilimleri Akademisi'nde sebze yetiştirme araştırmalarına başladı. O dönem, yabancı şirketler, ülkenin hibrit tohumlarının yüzde 90'ını oluşturan ithalatla, Çin'in karnabahar tohum pazarını neredeyse tekellerine almıştı.

Sun Deling ve ekibi bu durumu değiştirme kararı aldı. Ekip, 30 yılda, Çin genelinde 20'den fazla eyalette tanıtılan "Xia Xue", "Feng Hua" ve "Jin Pin" dahil olmak üzere bağımsız fikri mülkiyet haklarına sahip 26 karnabahar çeşidi yetiştirdi ve beş milyar yuandan (776 milyon ABD doları) fazla gelir elde etti. "Yerli karnabahar tohumlarımız şu anda pazarın yüzde 85'ine tekabül ediyor" diyen Sun, "Karnabahar çeşitlerimizi geliştirdik ve her yıl Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında Pakistan ve diğer ülkelere yaklaşık 5.000 kilogram karnabahar tohumu ihraç ediyoruz" diye konuştu.

Kasım 2018'de çekilen arşiv fotoğrafta, Hindistan'daki yeni bir karnabahar çeşidi için deneysel bir çiftliği inceleyen Sun Deling (soldan birinci) görülüyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Çin'in kuzeyinde bulunan Tianjin'deki Tianjin Zirai Bilimler Akademisinde araştırma ekibiyle birlikte poz veren Sun Deling (ortada), 19 Nisan 2022. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)

Çin'in kuzeyinde bulunan Tianjin'deki Tianjin Zirai Bilimler Akademisindeki deneysel üretim alanında Sun Deling (sağda) karnabahar gelişimini denetlerken meslektaşı Niu Guobao not alıyor, 19 Nisan 2022. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)

Çin'in kuzeyinde bulunan Tianjin'deki Tianjin Zirai Bilimler Akademisindeki bir laboratuvarda karnabahar fidesinin büyümesini kontrol eden Sun Deling, 19 Nisan 2022. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)

Çin'in kuzeyinde bulunan Tianjin'deki Tianjin Zirai Bilimler Akademisinde üreme deneyine tabi tutulan karnabahar tohumlarını gösteren Sun Deling, 19 Nisan 2022. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)

19 Nisan 2022'de çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeyinde bulunan Tianjin'deki Tianjin Zirai Bilimler Akademisinde üreme deneyine tabi tutulan karnabahar fideleri görülüyor. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)

Çin'in kuzeyinde bulunan Tianjin'deki Tianjin Zirai Bilimler Akademisinde meslektaşı Niu Guobao ile konuşan Sun Deling (sağda), 19 Nisan 2022. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)

Çin'in kuzeyinde bulunan Tianjin'deki Tianjin Zirai Bilimler Akademisinde karnabahar polenleşmesini kontrol eden Sun Deling. (Xinhua/Sun Fanyue)