00'den Fazla Fransız Markası Çin'in Tüketici Ürünleri Fuarına Katılacak - Son Dakika
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00'den Fazla Fransız Markası Çin'in Tüketici Ürünleri Fuarına Katılacak

17.07.2022 13:24
00'den Fazla Fransız Markası Çin'in Tüketici Ürünleri Fuarına Katılacak

HAİKOU, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın organizatörlerinden yapılan açıklamaya göre, onur konuğu olan Fransa, fuara 50 işletme ve 244 marka ile katılacak.

HAİKOU, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın organizatörlerinden yapılan açıklamaya göre, onur konuğu olan Fransa, fuara 50 işletme ve 244 marka ile katılacak. Fuardaki Fransız sergi alanı yaklaşık 3 bin metrekareyi kapsıyor ve fuarın organizasyon komitesi, katılan markaların koku, giyim, mücevher, gıda, şarap ve diğer sektörlerden olduğunu kaydetti. Bazı markalar, fuara yetkili gümrüksüz satış mağazaları, sınır ötesi e-ticaret veya diğer şekillerde katılacak. Fuar, 26-30 Temmuz tarihleri arasında Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da gerçekleştirilecek. Fuara katılan firma sayısı geçen seneki rakamı geçecek ve sergi alanı 80.000 metrekareden 100.000 metrekareye çıkacak. Yabancı şirketler için ayrılan sergi alanının oranı geçen yılki yüzde 75'ten bu yıl yüzde 80'e çıkacak.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 00'den Fazla Fransız Markası Çin'in Tüketici Ürünleri Fuarına Katılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: 00'den Fazla Fransız Markası Çin'in Tüketici Ürünleri Fuarına Katılacak - Son Dakika
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