01.07.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...



15: 00 LP Safonov, Vladimir - Yusipov, Timofey



15: 30 LP Ivanov, Valery - Shagarov, Oleg



16: 00 LP Vladimirovich Vahnin, Geo - Frolov, Alexander



16: 00 LP Yusipov, Timofey - Ivanov, Valery



16: 30 LP Demic, Ying - Shirokov, Vladimir



16: 30 LP Skrebnev, Aleksandr - Lavrinenko, Dmitry



17: 00 LP Lavrinenko, Dmitry - Molodtsov, Denis



20: 30 İS1 Alaves - Granada



20: 30 İS1 Valencia - Athletic Bilbao



21: 00 PO1 Belenenses - CD Tondela



23: 00 İS1 Real Betis - Villarreal



23: 00 İS1 Real Valladolid - Levante



Barcelona'nın puan kayıpları Real Madrid'in firesiz ilerleyişi sonrası liderliği alması!



Bu akşam milli futbolcumuz Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid, Levante'yi ağırlayacak...



Formda Villarreal, Real Betis deplasmanında... Celades sonrası Valencia, Athletic Bilbao karşısında neler yapacak?



Bu akşam Portekiz Primeira'da Tondela, Belenenses'e konuk olacak...



Cuma, cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Lig ve Rusya Premier Liga maçlarıyla da keyfine keyif kat!



Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!











