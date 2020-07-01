01.07.2020 Günün Canlı Maç Yayınları - Son Dakika

01.07.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

Bu bir ilandırİşte günün CANLI YAYIN listesi...15: 00 LP Safonov, Vladimir - Yusipov, Timofey15: 30 LP Ivanov, Valery - Shagarov, Oleg16: 00 LP Vladimirovich Vahnin, Geo - Frolov, Alexander16: 00 LP Yusipov, Timofey - Ivanov, Valery16: 30 LP Demic, Ying - Shirokov, Vladimir16: 30 LP...

Bu bir ilandır

Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur
Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler
Hamile eşi tarafından eve alınmayan şahıs, iki saatte iki binaya çıkıp intihar girişiminde bulundu


İşte günün CANLI YAYIN listesi...


15: 00 LP Safonov, Vladimir - Yusipov, Timofey


15: 30 LP Ivanov, Valery - Shagarov, Oleg


16: 00 LP Vladimirovich Vahnin, Geo - Frolov, Alexander


16: 00 LP Yusipov, Timofey - Ivanov, Valery


16: 30 LP Demic, Ying - Shirokov, Vladimir


16: 30 LP Skrebnev, Aleksandr - Lavrinenko, Dmitry


17: 00 LP Lavrinenko, Dmitry - Molodtsov, Denis


20: 30 İS1 Alaves - Granada


20: 30 İS1 Valencia - Athletic Bilbao


21: 00 PO1 Belenenses - CD Tondela


23: 00 İS1 Real Betis - Villarreal


23: 00 İS1 Real Valladolid - Levante


Barcelona'nın puan kayıpları Real Madrid'in firesiz ilerleyişi sonrası liderliği alması!


Bu akşam milli futbolcumuz Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid, Levante'yi ağırlayacak...


Formda Villarreal, Real Betis deplasmanında... Celades sonrası Valencia, Athletic Bilbao karşısında neler yapacak?


Bu akşam Portekiz Primeira'da Tondela, Belenenses'e konuk olacak...


Cuma, cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Lig ve Rusya Premier Liga maçlarıyla da keyfine keyif kat!


Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!




Athletic Bilbao, Villarreal, Real Betis, Valencia, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:05 

Son Dakika Spor 01.07.2020 Günün Canlı Maç Yayınları - Son Dakika Spor
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