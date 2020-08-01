01 Ağustos 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Kardeş Payı
00:10 Su Dünyası
01:40 Kanatsız Kuşlar
03:07 Kanatsız Kuşlar
04:40 Hercai
05:20 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
08:00 Bitirim İkili
10:00 Şans Kapıyı Çalınca
10:00 Hızlı ve Öfkeli
12:00 Beni Bırakma
13:00 Gün Ortası
13:00 Daha Hızlı Daha Öfkeli
14:00 Beni Bırakma
15:00 Gençliğim Eyvah
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Daha Hızlı Daha Öfkeli
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
21:00 Kim Milyoner Olmak İster?
22:00 Bitirim İkili