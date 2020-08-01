01 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Aşkın 5 Hali

00:30 Galip Derviş

01:45 Adı Efsane

02:15 Adı Efsane

04:30 Akasya Durağı

05:45 Yabancı Damat

07:00 Ver Elini Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Cumartesi

11:00 Güneşi Beklerken

13:00 Çatı Katı Aşk

13:15 Hekimoğlu

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:45 Yumurcak

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çarkıfelek Bayram Özel

22:30 Uzak Ara Eğlence

22:30 Çok Akustik