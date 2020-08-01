01 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Medcezir
00:45 Kaçak Gelinler
02:30 Kaçak Gelinler
03:00 Aramızda Kalsın
04:30 Kara Sevda
05:00 Kara Sevda
07:00 İki Aile
10:00 Kaçak Gelinler
12:30 Afacan Beşler
13:30 Aramızda Kalsın
14:30 En Güzel Bölüm
14:45 Aramızda Kalsın
15:30 En Güzel Bölüm
16:00 Kara Sevda
16:45 Hayat Sevince Güzel
18:45 Star Haber
20:00 Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde
20:00 Otoban
22:00 Otoban
22:15 Çember: Aleyna’nın Son Günü
23:45 İngiliz İşi