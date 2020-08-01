01 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
00:30 İleri Üçlü
01:30 İngiltere Premier Lig Özetler
02:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
02:40 Takvim Yaprakları
02:45 Spor Artı
03:45 EURO 2020 Derleme
04:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
04:35 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller
05:00 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşmaları Özetler
05:10 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
05:25 Efsanelerin İzinde
05:30 Hedef Süper Lig
05:50 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller
06:25 İngiltere Premier Lig Özetler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşmaları Özetler
07:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Borussia Dortmund – Hoffenhe
07:50 İtalya Kupası Final Karşılaşması
08:00 İlk Baskı
08:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Salto
09:15 Lig Hatırası
09:30 Orhan Ayhan'la
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:00 İleri Üçlü
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
11:55 Spor Kitaplığı
12:00 Avrupanın Anları
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
14:00 Spor Stüdyosu
15:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
15:00 Dünya Süperbıke Şampiyonası
16:00 Spor Bülteni
16:15 Dünya Süperbıke Şampiyonası
16:30 Arsenal - Manchester City
16:55 Takvim Yaprakları
17:00 Gündem Futbol
17:30 Dünya Süperbıke Şampiyonası
18:00 Spor Merkezi
18:30 Avrupa Stüdyosu
19:25 İngiltere Fa Cup Final Karşılaşması Arsenal - Chelsea
20:00 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşmaları Özetler
20:50 İtalya Kupası Final Karşılaşması
21:00 İleri Üçlü
21:20 Avrupa Stüdyosu
23:00 Spor Haftasonu
23:00 Spor Artı