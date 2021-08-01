Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Mumya
02:25 Golden Slumber
04:40 Hercai
08:00 Köpek Didi'nin Çiftliği
10:00 Şans Kapıyı Çalınca
12:30 Baş Belası
16:20 E.T.
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Baş Belası
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 01 Ağustos 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika