01 Ağustos 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Mumya

02:25 Golden Slumber

04:40 Hercai

08:00 Köpek Didi'nin Çiftliği

10:00 Şans Kapıyı Çalınca

12:30 Baş Belası

16:20 E.T.

18:40 ATV Haber

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Baş Belası