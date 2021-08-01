01 Ağustos 2021 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Kana Kan: Hesaplaşma

02:15 Kana Kan: Hesaplaşma

04:00 Cam Tavanlar

06:00 Kalp Atışı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Ne Olacak Şimdi?

16:30 Japon İşi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Merkezi İstihbarat

22:15 Riddick Günlükleri