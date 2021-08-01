01 Ağustos 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:45 Star Market

03:45 Aramızda Kalsın

05:30 Geniş Aile

07:00 Medcezir

08:15 Çizgi Film Kuşağı

08:45 Kaçak Gelinler

10:45 Erkenci Kuş

13:45 Aramızda Kalsın

15:45 Kazara Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Öldür Beni Sevgilim

22:30 Ada Masalı