Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:45 Star Market
03:45 Aramızda Kalsın
05:30 Geniş Aile
07:00 Medcezir
08:15 Çizgi Film Kuşağı
08:45 Kaçak Gelinler
10:45 Erkenci Kuş
13:45 Aramızda Kalsın
15:45 Kazara Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Öldür Beni Sevgilim
22:30 Ada Masalı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 01 Ağustos 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika