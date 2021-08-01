01 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Bayern Münih - Napoli

02:45 Olimpiyat Yıldızları

03:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Özetler

04:00 Orhan Ayhan'la

04:30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

05:58 İstiklal Marşı

06:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

09:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

10:30 Olimpiyat Şampiyonlarımız

10:50 Takvim Yaprakları

11:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

16:00 Spor Hafta Sonu

17:55 Spor Kitaplığı

18:00 Aktüel Futbol Transfer

20:00 Spor Bülteni

20:50 Takvim Yaprakları

21:00 Gündem Futbol Transfer

23:00 Transfer Gündemi