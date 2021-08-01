Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Bayern Münih - Napoli
02:45 Olimpiyat Yıldızları
03:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Özetler
04:00 Orhan Ayhan'la
04:30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
05:58 İstiklal Marşı
06:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
09:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
10:30 Olimpiyat Şampiyonlarımız
10:50 Takvim Yaprakları
11:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
16:00 Spor Hafta Sonu
17:55 Spor Kitaplığı
20:00 Spor Bülteni
20:50 Takvim Yaprakları
21:00 Gündem Futbol Transfer
23:00 Transfer Gündemi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 01 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika