01 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

00:45 Süper Lig

01:00 Süper Lig

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

02:00 Maç Saati

03:15 Maç Saati

03:45 Süper Lig Kısa Özet

04:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

04:30 beIN Manşet

05:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:00 beIN Manşet

09:00 Gamer

09:45 Maç Saati

10:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

11:30 Süper Lig

12:00 Süper Lig

12:00 1. Lig

13:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

13:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

14:15 Maç Saati

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Futbolun Şehirleri

16:00 Taraftar

16:45 Süper Lig Haftanın Golleri

17:00 beIN Manşet

17:00 beIN Teknik

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

18:00 beIN Teknik

18:30 Süper Lig

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:30 DG Sivasspor - Göztepe

19:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

20:15 Süper Lig

20:30 DG Sivasspor - Göztepe

20:45 Shakhtar - Real Madrid

21:30 Süper Lig

21:40 UEFA Şampiyonlar Ligi

21:55 Shakhtar - Real Madrid

22:30 Süper Lig Maç Özetleri

22:50 A. Madrid - Bayern

23:15 TFF 1. Lig Maç Özetleri

23:45 My Story

23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi