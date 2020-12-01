01 Aralık 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Sol Yanım

00:20 Menajerimi Ara

00:30 Dizi

02:45 Tülin Şahin ile Moda

03:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

04:00 Türk Müziği

04:45 Erkenci Kuş

05:25 Erkenci Kuş

05:30 Geniş Aile

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

20:00 Berlin Kaplanı

22:15 Sol Yanım