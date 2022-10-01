01 Ekim 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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01 Ekim 2022 Star Yayın Akışı

01.10.2022 06:43
01 Ekim 2022 Star Yayın Akışı

01 Ekim 2022 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:20 Aramızda Kalsın

02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Kiralık Aşk

07:15 İki Aile

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Duy Beni

15:00 En Güzel Bölüm

15:45 Kiralık Aşk

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Doğu Demirkol ile Alelade Show

23:30 Dizi

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Kaynak: InterSinema.com

Kiralık Aşk, Star, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 01 Ekim 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 01 Ekim 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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