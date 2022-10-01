Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Aramızda Kalsın
02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Kiralık Aşk
07:15 İki Aile
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Duy Beni
15:00 En Güzel Bölüm
15:45 Kiralık Aşk
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Doğu Demirkol ile Alelade Show
23:30 Dizi
Son Dakika › TV › 01 Ekim 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika