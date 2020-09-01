01 Eylül 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Transfer

01:00 Maç Saati

02:45 Maç Saati

04:30 Transfer

05:30 Maç Saati

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

07:15 Fransa'dan Futbol

08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:30 Maç Saati

10:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

10:30 Özel Röportaj

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

11:00 Transfer

12:00 Maç Saati

13:30 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 Futbolun Şehirleri

14:45 Süper Lig En İyi 10 Frikik Golü

15:00 beIN Wellness

15:00 Spor ve Sağlık

16:00 Maç Saati

16:45 Süper Lig Haftanın Golleri

17:30 UEFA Avrupa Ligi Gol Kralı Bruno Fernandes

17:45 Süper Lig Kısa Özet

17:45 Kısa Özet

18:00 Transfer

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Review Show

19:00 Kolaysa Anlat

20:00 Fransa'dan Futbol

20:45 Süper Lig Haftanın Golleri

21:00 Transfer

21:30 Football's Greatest

22:00 Maç Saati

23:15 Özel Röportaj

23:30 Süper Lig En İyi 10 Frikik Golü

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri