01 Eylül 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

01:45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

01:45 Galip Derviş

03:00 Matrix Revolutions

03:30 Siyah Beyaz Aşk

04:00 Arda'nın Mutfağı

05:00 Akasya Durağı

05:00 5N 1K

06:15 Yabancı Damat

07:00 İkizler Memo-Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Güneşi Beklerken

12:45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kung Fu Panda 2

20:00 Hekimoğlu

21:45 Matrix Revolutions