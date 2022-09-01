01 Eylül 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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01 Eylül 2022 Star Yayın Akışı

01.09.2022 06:43
01 Eylül 2022 Star Yayın Akışı

01 Eylül 2022 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

04:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

05:00 Kiralık Aşk

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Duy Beni

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31 Ağustos 2022 Star Yayın Akışı 31 Ağustos 2022 Star Yayın Akışı 30 Ağustos 2022 Star Yayın Akışı 30 Ağustos 2022 Star Yayın Akışı
Kaynak: InterSinema.com

Sabahın Sultanı Seda Sayan, Halit Yerebakan, Star, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 01 Eylül 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 01 Eylül 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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