01 Haziran 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 Geniş Aile
03:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
05:30 Müzik
06:00 Kavak Yelleri
06:00 Kampüsistan
07:30 İkizler Memo-Can
08:15 Çocuklar Duymasın
10:00 Geniş Aile
11:00 Doktorlar
12:15 Çok Gezenti
13:15 Rehber
14:00 Derya Baykal'la Gülümse
14:30 Çocuklar Duymasın
16:00 Sağlıkla Gülümse
16:15 Akasya Durağı
16:30 Yaprak Dökümü
19:00 Kelime Oyunu
21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
21:00 Yalan Dünya
23:45 Kanıt