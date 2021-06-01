01 Haziran 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:45 Süper Lig Haftanın Golleri

01:00 Spor Turu

02:00 Transfer

03:30 Maç Saati

05:15 UEFA Şampiyonlar Ligi

05:30 Sezonun Golleri

06:00 Özel Röportaj

07:00 Gamer

08:00 Maç Saati

10:00 Taraftar

11:00 Futbolun Şehirleri

12:00 Özel Röportaj

13:00 Maç Saati

15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

17:00 Özel Röportaj

18:00 Maç Saati

20:00 Spor Turu

21:00 Transfer

22:30 Sezonun Golleri

23:00 Maç Saati