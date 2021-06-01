01 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Aktüel Futbol

04:05 Spor Artı

05:05 Taktik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler

09:40 Özel Dosya

09:50 Hava Durumu

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler

12:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler

13:00 Spor Bülteni

13:45 A Milli Futbol Takımı Özetler

14:00 TBMM-TV

17:55 Avrupa Şampiyonası Finaller

18:00 Spor Merkezi

19:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler

20:00 Spor Akşamı

20:55 Avrupa Şampiyonası Finaller

21:00 Aktüel Futbol Transfer

23:00 Gündem Futbol Transfer