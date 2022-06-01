01 Haziran 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

01 Haziran 2022 Star Yayın Akışı

01.06.2022 06:42
01 Haziran 2022 Star Yayın Akışı

01 Haziran 2022 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

02:50 Fazilet Hanım ve Kızları

04:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Gerçeğin Peşinde

16:00 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Arif V 216

22:30 Arif V 216

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
31 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı 31 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı
Kaynak: InterSinema.com

Sabahın Sultanı Seda Sayan, Arif V 216, Star, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 01 Haziran 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Baba, 7 yaşındaki oğlunu öldürüp 3 yaşındaki oğlunu yaraladıktan sonra kendini iple asarak intihar etti
00:48 Doğal gazda konut abonelerine yüzde 30, sanayi abonelerine ise yüzde 40 zam geldi
00:24 MetroPOLL'ün mayıs ayı anketinin sonuçları açıklandı! Zafer Partisi yüzde 1.8 oy alarak en çok oy toplayan altıncı parti oldu
00:00 Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgül'e hapis cezası verildi
23:58 Türkiye'ye girişlerde 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu zorunluluğu kaldırıldı
23:55 Fİrari iş adamı Galip Öztürk Gürcistan'da gözaltına alındı
23:52 Bebek'teki cinsel ilişki olayında adam tutuklanırken, kadının akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilerek hastaneye sevk edildi
23:47 Antalya'da çıplak dolaşan kadınla ilgili valilik açıklama yaptı: Yüzde 70 zihinsel engelli raporu var
22:35 Bebek'ten sonra bir skandal da Antalya'dan! Bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü
22:12 İstanbul Valiliği, Galata Kulesi önünde kendini yakan kişiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 06:48:32. #1.13#
SON DAKİKA: 01 Haziran 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement