Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 İngiltere Premier Lig Özetler
02:30 İtalya Seri A Özetler
02:50 Spor Atlası
03:00 Gündem Futbol
05:00 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
14:00 TBMM-TV
18:55 Fransa - Hollanda
21:00 Futbol Aklı
23:00 Aktüel Futbol
Son Dakika › TV › 01 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika