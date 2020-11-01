Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
00:20 Hercai
02:30 Kırgın Çiçekler
05:00 Bir Zamanlar Çukurova
07:00 atv’de Hafta Sonu
10:00 Büyük Cumhuriyet Konseri
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
10:50 Maria ile Mustafa
11:45 Dizi TV
13:00 Dizi
13:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
15:00 Bir Zamanlar Çukurova
16:00 Kuruluş Osman
16:00 Dizi
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
20:00 Maria ile Mustafa
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 01 Kasım 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika