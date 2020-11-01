01 Kasım 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

00:20 Hercai

02:30 Kırgın Çiçekler

05:00 Bir Zamanlar Çukurova

07:00 atv’de Hafta Sonu

10:00 Büyük Cumhuriyet Konseri

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

10:50 Maria ile Mustafa

11:45 Dizi TV

13:00 Dizi

13:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

15:00 Bir Zamanlar Çukurova

16:00 Kuruluş Osman

16:00 Dizi

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

20:00 Maria ile Mustafa