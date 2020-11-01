Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Tuzlaspor A.Ş. - Altay
05:30 Teknik Analiz
06:45 Süper Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:20 TFF 1. Lig Özetler
07:35 Stadyum
08:40 Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Teknik Analiz
11:30 Spor Bülteni
11:45 Süper Lig Özetler
11:55 Hava Durumu
11:55 Efsanelerin İzinde
12:00 Avrupa Stüdyosu
12:00 Spor Hafta Sonu
13:25 Ankara Keçiörengücü - İstanbulspor A.Ş.
13:25 Giresunspor - Ümraniyespor
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Bursaspor - Beypiliç Boluspor
15:55 Eskişehirspor - Akhisarspor
18:00 Stadyum
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Altınordu - Royal Hastanesi Bandırmaspor
18:55 Adana Demirspor - Yılport Samsunspor
21:00 Stadyum
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 01 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika