01 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:00 Payitaht Abdülhamid

01:25 Uyanış: Büyük Selçuklu

02:20 Benim Adım Melek

03:30 Acemi Anneler

04:00 Acemi Anneler

05:25 Nirvana Alevler İçinde

06:45 Böyle Bitmesin

07:55 Acemi Anneler

09:00 Diriliş Ertuğrul

11:00 Acemi Anneler

11:50 Enine Boyuna

13:00 Ailenin Yeni Üyesi

13:00 Benim Adım Melek

13:55 3'Te 3 29 Ekim Özel

14:10 3'Te 3 29 Ekim Özel

16:10 Payitaht Abdülhamid

16:25 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

20:00 Tövbeler Olsun

23:45 Hıçkırık

23:55 Kalk Gidelim