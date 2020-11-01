Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:00 Payitaht Abdülhamid
01:25 Uyanış: Büyük Selçuklu
02:20 Benim Adım Melek
03:30 Acemi Anneler
04:00 Acemi Anneler
05:25 Nirvana Alevler İçinde
06:45 Böyle Bitmesin
07:55 Acemi Anneler
09:00 Diriliş Ertuğrul
11:00 Acemi Anneler
11:50 Enine Boyuna
13:00 Ailenin Yeni Üyesi
13:00 Benim Adım Melek
13:55 3'Te 3 29 Ekim Özel
14:10 3'Te 3 29 Ekim Özel
16:10 Payitaht Abdülhamid
16:25 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
20:00 Tövbeler Olsun
23:45 Hıçkırık
23:55 Kalk Gidelim
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 01 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika