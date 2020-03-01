01 Mart 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 01 Mart 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

01 Mart 2020 Star Yayın Akışı

1 saat önce

01 Mart 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

01 Mart 2020 Star Yayın Akışı, System.String[]

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:00 Çember: Kızımı Bulun

00:15 Güvercin

01:45 Afacan Beşler

02:45 Deccal 2

03:20 Sevdim Seni Bir Kere

04:30 Fazilet Hanım ve Kızları

04:40 Sevdim Seni Bir Kere

05:30 Fazilet Hanım ve Kızları

07:30 Hayat Sırları

09:45 Çocuk

12:20 Ninja Kaplumbağalar 2

12:30 Afacan Beşler

14:00 Babil

14:15 Ninja Kaplumbağalar 2

16:00 Güvercin

16:15 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 Mumya

20:00 Pamuk Prenses ve Avcı 2

22:00 Titanların Savaşı

22:00 Mumya

23:30 Pamuk Prenses ve Avcı 2

Fazilet Hanım ve Kızları, Star, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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