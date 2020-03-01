01 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 İleri Üçlü

02:00 Stadyum

04:15 Lig Raporu

04:15 Süper Lig Özetler

04:30 TFF 1. Lig Özetler

04:45 West Ham United - Southampton

04:45 Spor Atlası

04:55 Takvim Yaprakları

05:00 İleri Üçlü

05:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Süper Lig Özetler

07:05 TFF 1. Lig Özetler

07:10 İngiltere Premier Lig Özetler

07:35 Almanya Bundesliga Özetler

07:45 Olimpiyat Yıldızları

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Spor Kitaplığı

08:00 Süper Lig Özetler

08:05 TFF 1. Lig Özetler

08:10 Lig Raporu

08:20 İngiltere Premier Lig Özetler

08:40 İngiltere Premier Lig Goller

08:45 La Liga Özetler

08:55 Hava Durumu

09:00 Spor Bülteni

09:55 Hava Durumu

10:00 Süper Lig Özetler

10:00 Süper Spor

10:15 TFF 1. Lig Özetler

10:25 Salto

10:30 İngiltere Premier Lig Özetler

10:55 Spor Kitaplığı

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Ajans Saati

11:00 Olimpiyat Ateşi

11:45 La Liga Özetler

11:55 Hava Durumu

12:00 NBA Saati

12:00 Avrupa Stüdyosu

12:55 Sigortam.net İTÜ - Anadolu Efes

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Spor Bülteni

13:45 Süper Lig Özetler

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Hafta Sonu

14:00 Sigortam.net İTÜ - Anadolu Efes

15:00 Spor Hafta Sonu

15:10 Galatasaray Doğa Sigorta - Tofaş

16:00 Süper Lig Özetler

16:10 TFF 1. Lig Özetler

16:15 Galatasaray Doğa Sigorta - Tofaş

16:50 Everton - Manchester United

17:00 Avrupa Stüdyosu

17:45 Süper Lig Özetler

17:55 West Ham United - Southampton

18:00 Everton - Manchester United

18:45 Süper Lig Özetler

19:00 West Ham United - Southampton

19:00 Dakika Skor

20:00 Dakika Skor

20:45 Stadyum

21:45 Stadyum

23:55 Teknik Analiz