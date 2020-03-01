01 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:15 Şampiyon

01:45 Vuslat

03:20 3'te 3 Tarih

04:20 İyilik Kulübü

05:35 Küçük Hanımefendi

05:40 Ömür Dediğin

06:10 Küçük Hanımefendi

07:40 Beni Böyle Sev

08:55 1'de Bugün

09:05 Diriliş Ertuğrul

09:45 Tozkoparan

11:20 Mavi Bisiklet

11:50 Enine Boyuna

12:50 Şampiyon

13:00 Sıradan Birkaç Gün

14:20 1'de Bugün

14:30 Suda Balık

15:50 Vuslat

16:45 Tozkoparan

19:00 Ana Haber

20:00 Benim Adım Melek

20:00 Şampiyon

23:45 3'te 3 Tarih