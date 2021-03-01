Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Logan: Wolverine
02:00 Boşu Bir Yerde
03:15 Müzik Arası
03:45 5N 1K
04:15 Afili Aşk
07:00 Sevimli Yunus 2
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Pazar
11:00 Yaprak Dökümü
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik
13:00 Gelinim Mutfakta
14:00 Sadakatsiz
16:00 Yüzleşme
16:30 Cehennem Melekleri 2
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
23:45 Aslı Gibidir
23:45 Boşu Bir Yerde
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 01 Mart 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika