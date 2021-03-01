Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Adana Demirspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
07:00 İlk Baskı
08:40 Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:30 Lig Hatırası
09:45 TFF 1. Lig Özetler
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Teknik Analiz
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
11:55 Hava Durumu
12:00 Spor Hafta Sonu
12:30 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:25 Tuzlaspor A.Ş. - Adanaspor A.Ş.
13:25 Ankara Keçiörengücü - Yılport Samsunspor
15:30 Spor Hafta Sonu
15:30 Spor Bülteni
15:55 Menemenspor - Beypiliç Boluspor
15:55 Bursaspor - Akhisarspor
18:00 Stadyum
18:00 Spor Merkezi
18:55 Aydeniz Et Balıkesirspor - Ankaraspor
18:55 Giresunspor - Altay
21:00 Stadyum
21:00 Aktüel Futbol
23:05 Taktik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 01 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika