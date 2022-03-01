Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Futbol Gecesi
03:30 İtalya Serie A Özetler
03:50 Nasadoge Menemenspor - Altınordu
05:30 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 TBMM-TV
16:00 Hedef Süper Lig
17:35 İtalya Kupası Magazin
18:00 Spor Merkezi
19:15 Avrupadan Futbol
20:30 Spor Akşamı
20:55 Spor Takvimi
21:00 Futbol Anadolu
22:55 İtalya Kupası Yarı Final Futbol Karşılaşması Milan-inter
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 01 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika