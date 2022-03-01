01 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Futbol Gecesi

03:30 İtalya Serie A Özetler

03:50 Nasadoge Menemenspor - Altınordu

05:30 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 TBMM-TV

16:00 Hedef Süper Lig

17:35 İtalya Kupası Magazin

18:00 Spor Merkezi

19:15 Avrupadan Futbol

20:30 Spor Akşamı

20:55 Spor Takvimi

21:00 Futbol Anadolu

22:55 İtalya Kupası Yarı Final Futbol Karşılaşması Milan-inter