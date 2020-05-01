01 Mayıs 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Gözcüler 2: Son Kahraman
01:25 Evde Biz Bize
02:15 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
04:30 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Evde Biz Bize
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21:00 Sindirella
21:00 Kardeş Payı
22:20 Kardeş Payı
23:05 Unutursam Fısılda
23:40 Son Durak