01 Mayıs 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:45 Gözcüler 2: Son Kahraman

01:25 Evde Biz Bize

02:15 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

04:30 Kuruluş Osman

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Evde Biz Bize

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

21:00 Sindirella

21:00 Kardeş Payı

22:20 Kardeş Payı

23:05 Unutursam Fısılda

23:40 Son Durak