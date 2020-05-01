01 Mayıs 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:45 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
02:15 Bekir Köse ile Sahur Vakti
04:30 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Gelin Evi
09:30 Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'la
10:00 Yeni Gelin
12:30 Tatlı Dillim
13:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
14:30 Milyarder
16:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Salako
20:00 Güldür Güldür Show
21:45 Güldür Güldür Show
23:15 6 Kişi
23:45 Salako