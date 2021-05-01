01 Mayıs 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

02:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

04:55 Hz. Ömer

05:35 Kırgın Çiçekler

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Karlar Ülkesi

12:00 Bir Zamanlar Çukurova

15:30 Maraşlı

19:00 ATV Ana Haber

19:40 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:30 Kardeşlerim