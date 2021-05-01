01 Mayıs 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

01 Mayıs 2021 Atv Yayın Akışı
01.05.2021 06:42
01 Mayıs 2021 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
02:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
04:55 Hz. Ömer
05:35 Kırgın Çiçekler
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Karlar Ülkesi
12:00 Bir Zamanlar Çukurova
15:30 Maraşlı
19:00 ATV Ana Haber
19:40 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:30 Kardeşlerim
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